Атомная энергетика соответствует всем требованиям энергетики будущего - эксперт

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Атомная энергетика соответствует всем требованиям энергетики будущего. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности генерального директора ЗАО "Научно-исследовательский институт энергетики" (Армения), кандидат технических наук Артем Петросян.

"Сейчас по всему миру наблюдается взрывной рост энергопотребления. К 2040 году спрос на электроэнергию вырастет почти на треть (по разным оценкам от 28% до 32%). При этом необходимо учитывать, что практически все страны мира взяли на себя обязательства по уменьшению выбросов углекислого газа в рамках Парижского соглашения по климату. Соблюсти их и одновременно решить задачу увеличения потребности в электроэнергии можно только через изменение структуры мирового баланса производства электроэнергии", - отметил Артем Петросян.

По его словам, требования к энергетике будущего можно определить следующим образом: цена получаемой энергии должна быть экономически привлекательной, стабильной на протяжении длительного периода времени; способ ее генерации должен быть экологически чистым.

"Атомная энергетика, как никакая другая, соответствует всем этим критериям. При этом атомная энергетика вовсе не является альтернативой для других источников чистой генерации. Наоборот, солнце, ветер, вода и атом, дополняя и усиливая друг друга, должны образовать тот "зеленый квадрат", который станет основой будущего мирового безуглеродного баланса", - считает эксперт.

В Армении, как и в Беларуси, нет собственных нефти и газа. Для многих государств ядерная энергетика - проверенная, чистая, безопасная и экономичная технология, которая будет играть важную роль в достижении энергетической безопасности и целей устойчивого развития в XXI веке, заметил Артем Петросян.

Второй энергоблок Армянской АЭС вырабатывает около 40% потребляемой в стране электроэнергии, для работы атомной станции нет необходимости в беспрерывном импорте природного газа, при работе АЭС отсутствуют выбросы парниковых газов, обеспечивается устойчивое электроснабжение как населения, так и промышленности. Учитывая это, правительство Армении приняло решение о продлении проектного срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В 2014 году протокольным решением правительства была одобрена программа продления, в декабре 2014 года между Арменией и Российской Федерацией было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в продлении проектного срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС, а в 2015 году подписано межправсоглашение о финансировании программы продления. Особенностью данного проекта является выполнение колоссального объема работ в очень сжатые сроки.

Артем Петросян убежден, что будущее мировой атомной энергетики неразрывно связано с замыканием ядерного топливного цикла. "Замыкание топливного цикла позволит мирному атому стать более экологичным и безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым ресурсом на многие тысячелетия. И главное - это не технология отдаленной перспективы. С учетом имеющегося научного и технологического уровня развития есть все основания полагать, что комплексный продукт будет предложен международному рынку уже в течение ближайших 10-15 лет", - считает эксперт. По его мнению, ключевой задачей здесь является создание промышленной инфраструктуры, которая способна обеспечить сокращение количества хранилищ отработавшего ядерного топлива и многократное вовлечение переработанных топливных компонентов в ядерный топливный цикл.

Он полагает, что в будущем будет по-прежнему велика роль международного сотрудничества. "Во-первых, это безопасность, и здесь, безусловно, необходимо поддержать усилия МАГАТЭ на последовательное ужесточение требований в этой области. Мировая атомная отрасль является сейчас одной из самых соблюдающих принципы безопасного и устойчивого развития из всех сфер промышленности. Безопасность технологий и решений - это не просто требование, это определяющее условие реализации любого атомного проекта", - подчеркнул Артем Петросян.

Вторым направлением международного сотрудничества он назвал координацию усилий по формированию правильной репутации атомной энергетики. "Нам следует активизировать сотрудничество с целью не просто формирования общественной приемлемости атомной энергетики, но создания условий для ее общественной востребованности", - отметил эксперт.

"Ключевая роль атомной энергетики - в обеспечении устойчивого развития и глобального перехода к низкоуглеродным типам генерации. Атомная энергетика соответствует всем требованиям, предъявляемым к энергетике будущего", - резюмировал Артем Петросян.-0-