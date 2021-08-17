Авраменко рассказал о строительстве железной дороги к Нацаэропорту Минск и авиарейсах в Катар

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 17 августа 2021
Минск Переменная облачность +21°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:43 Тирасполь, Зальцбург и Монако примут матчи за выход в группу Лиги чемпионов  Спорт
08:35 Аудиокниги для взрослых и детей можно прослушать на сайте Центральной библиотеки Могилева Культура
08:28 США намерены выделить до $500 млн на помощь афганским беженцам  В мире
08:16 День живой археологии проведут в Беловежской пуще  Афиша
08:05 В России за сутки лесные пожары ликвидированы на 31 тыс. га  В мире
07:46 Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 19 августа Регионы
07:36 Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1,4 тыс., ранены около 7 тыс.  В мире
07:27 Минтранс: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 тыс. км местных дорог Экономика
07:21 Александра Саснович проиграла в 1/32 финала турнира в Цинциннати Спорт
07:10 Авраменко рассказал о строительстве железной дороги к Нацаэропорту Минск и авиарейсах в Катар Экономика
07:05 Пресс-конференция о подготовке учреждений образования Минска и Минской области к новому учебному году пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:03 Беларусь рассчитывает на новые возможности для динамического развития сотрудничества с Индонезией  Президент
07:00 Картина дня: доклад Президенту о работе транспортной отрасли, 5,6 млн т зерна и съемки "X-Factor"  Общество
16.08.21
16.08.21 23:59 Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 77 В мире
16.08.21 23:29 Скончался режиссер Питер Фляйшман В мире
16.08.21 22:58 Астрономы получили первые данные о внутреннем строении Сатурна Калейдоскоп
16.08.21 22:32 В ЮАР при ДТП с автобусом погибли 28 человек В мире
16.08.21 22:16 Нотариусы в Минске развивают принцип "наследство без границ" Общество
16.08.21 21:57 На Мозырской ТЭЦ начали ремонтировать котлоагрегат и градирню Регионы
16.08.21 21:43 Конкурс "Дорожный патруль" АрМИ торжественно откроется в пригороде Дохи 22 августа Афиша
16.08.21 21:38 Около 37% всех нотариальных действий в первом полугодии совершены в Минске Экономика
16.08.21 21:32 ГАИ напоминает о правилах использования электросамокатов Общество
16.08.21 21:20 Футболисты "Сочи" разгромили "Химки" в матче чемпионата России Спорт
16.08.21 21:14 В Кабуле находится гражданин Беларуси - решается вопрос о его эвакуации Происшествия
16.08.21 21:12 Могилевский район первым в области намолотил 100 тыс. т зерна Регионы
16.08.21 20:56 Стартовала акция МЧС "В центре внимания - дети!" Общество
16.08.21 20:49 При взрыве газа в Мехико пострадали 22 человека В мире
16.08.21 20:38 Запрет на посещение лесов и торфяников введен на территории Гомельского опытного лесхоза Регионы
16.08.21 20:20 От рая серфингистов до бухты Кораблекрушений. 5 самых красивых пляжей мира Ссылки на БелТА Плюс
16.08.21 20:19 Беларусь и Польша обсудили обстановку на госгранице Политика
Все новости
Все новости
Экономика
17 августа 2021, 07:10

Авраменко рассказал о строительстве железной дороги к Нацаэропорту Минск и авиарейсах в Катар

Алексей Аврменко
Алексей Аврменко
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы "Разговор у Президента" рассказал о новых направлениях "Белавиа" и проекте строительства железной дороги к Национальному аэропорту, сообщает БЕЛТА.

По словам Алексея Авраменко, на ситуацию с авиасообщением влияют два фактора. Основной - еще не все страны вышли из пандемии. "Это был серьезный авиационный кризис, с учетом ограничений. Вместе с тем спрос на услуги авиакомпании очень высок. И загрузка практически на всех рейсах близится к 100%", - сказал он.

Обозначая новые направления на перспективу, министр в первую очередь назвал Катар. "Мы прорабатываем это направление. Оно интересно для нас. Также очень заинтересованы восстановить российское направление. Особенно увеличение количества рейсов в Санкт-Петербург и Москву. Ковидные ограничения действуют, и авиакомпания летает в Санкт-Петербург один раз в неделю. При таком спросе этого очень мало. Важно поэтапное восстановление и наращивание рейсов и в Российскую Федерацию, и в страны дальней дуги", - подчеркнул Алексей Авраменко.

Зашел разговор и о строительстве железной дороги к аэропорту. "Оно находится в стадии проектирования. Мы готовим соответствующие расчеты. Нам надо примерно два года на проектирование этого участка железнодорожного пути. В первую очередь это дополнительный путь, который будет проектироваться к основному. Он не только решит вопрос пуска электрички в аэропорт, но и увеличит пропускную способность минского железнодорожного узла - транзитное направление с запада на восток. Это практически половина всего проекта строительства линии непосредственно к Национальному аэропорту. Параллельно прорабатываем и источники финансирования. Будем определяться из актуальных условий на рынке", - сказал министр транспорта и коммуникаций.

Стоимость проекта будет четко определена после разработки проектно-сметной документации.-0- 

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
авиация аэропорт Катар Министерство транспорта и коммуникаций
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Минтранс: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 тыс. км местных дорог
Фото из архива Около 37% всех нотариальных действий в первом полугодии совершены в Минске
Фото из архива В укрепление материальной базы здравниц Брестской области в I полугодии вложено Br3,3 млн
Фото из архива Россельхознадзор разрешил поставки продукции с агрокомбината "Дзержинский"
Минлесхоз развивает экотуризм на базе 75 лесоохотничьих хозяйств
Во время визита БУТБ и Египетская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании
Главное
Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции
Лукашенко поинтересовался альтернативными схемами поставок белорусской продукции
Авраменко рассказал о строительстве железной дороги к Нацаэропорту Минск и авиарейсах в Катар
"Щедрая тройка" от Оплати™, или Как заработать, совершая покупки!
Топ-новости
Картина дня: доклад Президенту о работе транспортной отрасли, 5,6 млн т зерна и съемки "X-Factor" 
Лукашенко одобрил подходы Минтранса к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров
Пресс-конференция о подготовке учреждений образования Минска и Минской области к новому учебному году пройдет сегодня в БЕЛТА
Минтранс: за пятилетку планируется отремонтировать почти 7 тыс. км местных дорог
Экспорт транспортных услуг за первое полугодие превысил $2 млрд
Минприроды: в Беларуси более 1,3 тыс. особо охраняемых природных территорий
Международные отношения стали инструментом разрушения стран и передела мировых ресурсов - Щекин
БУТБ и Египетская товарная биржа подписали меморандум о взаимопонимании
Беларусь завоевала 8 медалей на ЧМ по классическому парашютизму в российском Кемерово
Все краски "Азия" в одном месте! Minsk World заморозил цены до конца лета!
За сутки в Беларуси зарегистрированы 894 пациента с COVID-19, выписаны 672
Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву - Авраменко
Следователи рассказали, как не стать жертвой кибермошенников 
Зась: обстановка на границе с Афганистаном контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет 
В Московской области прошла жеребьевка участников конкурсов АрМИ "Танковый биатлон" и "Меридиан"
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Олимпиада в Токио Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.