5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо подорожает с 6 апреля. Соответствующая информация опубликована на сайте "Белнефтехима", сообщает БЕЛТА.

"Среднее значение котировок нефти в марте 2021 года выросло к январю 2021 года на 19,7%. Цены на моторное топливо за период с начала года увеличены на 4,3%. В соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на автомобильное топливо, розничные цены на АЗС с 6 апреля 2021 года изменяются", - пояснили причину повышения в концерне.

Стоимость 1 л бензина с 6 апреля 2021 года: АИ-92-К5-Евро - Br1,79, АИ-95-К5-Евро - Br1,89, АИ-98-К5-Евро - Br2,11, ДТ - Br1,89.-0-