19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобильное топливо в Беларуси с 20 октября дорожает на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна "Белнефтехим".

"Концерном "Белнефтехим" принято решение об увеличении предельных максимальных розничных цен на топливо. С 20 октября цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,69, АИ-95-К5-Евро - Br1,79, АИ-98-К5-Евро - Br2,01, ДТ - Br1,79", - сообщили в "Белнефтехиме".

В концерне отметили, что уровень цен на моторное топливо в Беларуси в текущем году продолжает оставаться ниже, чем в сопредельных государствах, на 15-46% и выше на 16%, чем в России, где применяется демпфирующий механизм ценообразования.

"Концерн сохраняет стратегию поэтапной корректировки цен на моторное топливо, которая позволила не допустить резких ценовых колебаний и скачков в период посевной и уборочной кампаний. Также максимально реализованы возможности по их сдерживанию без ущерба для экономики предприятий нефтепереработки, несмотря на негативное влияние внешних экономических факторов", - добавили в "Белнефтехиме".-0-