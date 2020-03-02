Азербайджанская Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти - "Белнефтехим"

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн т нефти. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с президентом Socar Ровнагом Абдуллаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объемы будут наращиваться из года в год. Речь идет об объемах в этом году - до 1 млн т нефти. Это будет определяться каждый месяц исходя из экономических, логистических составляющих и т.д. Но это будет на постоянной основе", - отметил Андрей Рыбаков.

Глава концерна напомнил, что Беларусь с компанией Socar связывают давние связи, белорусские НПЗ уже перерабатывали азербайджанскую нефть. "Коллеги подтвердили возможность продолжения этого сотрудничества в текущем году и последующие годы, это стратегическое сотрудничество. В каком-то смысле оно интернациональное, потому что будет задействована в том числе трубопроводная система Украины. Будет обеспечиваться поставка нефти на Мозырский НПЗ, ее переработка и поставка нефтепродуктов в том числе в Украину, Беларусь", - пояснил он.

"Сегодня достигнуто принципиальное согласие по такому стратегическому сотрудничеству как в текущем году, так и в последующие годы", - обратил внимание Андрей Рыбаков.

Кроме того, на встрече обсуждалось расширение участия Socar в инвестпроектах на территории Беларуси, подразделение азербайджанской компании уже работает на Мозырском НПЗ. "Они зарекомендовали себя как качественные, надежные партнеры, выполняющие все свои обязательства в срок", - подчеркнул Андрей Рыбаков. Поэтому обсуждалось возможное участие Socar в проектах на "Нафтане" и других предприятиях в системе концерна "Белнефтехим", а также в проектах в других отраслях.

Как сообщалось, Socar отправит первый танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта Джейхан 5-6 марта. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т. Ориентировочно 20 марта планируется отгрузить второй танкер из грузинского порта Супса также объемом около 85 тыс. т.

Азербайджанская Socar планирует отправить танкер с нефтью для Беларуси из турецкого порта 5-6 марта "Планируется 5-6 марта отправить из Джейхана танкер с нефтью для Беларуси. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. т", - сказал замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

Премьер-министр Сергей Румас сегодня заявил, что Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти.-0-

Беларусь заинтересована в долгосрочном контракте на поставку азербайджанской нефти - Румас "Данную нефть мы планируем перерабатывать на Мозырском НПЗ с использованием нефтепровода Одесса - Броды - Мозырь", - сказал премьер-министр Беларуси.