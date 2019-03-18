Баланс в торговле и инвестиции - что обсуждают Беларусь и Турция в преддверии визита Лукашенко

18 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь и Турция планируют расширять сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом сообщила сегодня журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с белорусской стороной совпадаем во мнении по развитию сотрудничества. Оно охватывает такие вопросы, как увеличение авиарейсов, совершаемое авиакомпаниями двух стран, развитие торгово-экономических отношений в более сбалансированном понимании, реализация мер поддержки для того, чтобы привлечь большее количество турецких инвесторов в экономику Беларуси, развитие отношений в сфере туризма", - рассказала Кезбан Нилвана Дарама.

По ее словам, стороны также обсуждают три проекта, которые могут быть реализованы во время визита Александра Лукашенко в Турцию. "Я бы пока не хотела озвучивать их, потому что это будет слишком преждевременно", - сказала дипломат. Ранее сообщалось, что страны работают над созданием сборочных производств комбайнов "Гомсельмаша" и техники "Амкодора". Планируется ли запустить их в ближайшие месяцы, неизвестно.

"Кроме проектов, над которыми ведется работа уже сейчас, во время официального визита запланирован деловой форум, где бизнес-круги смогут обсудить новые проекты", - отметила посол. Ожидается, что будет расширена договорно-правовая база белорусско-турецких отношений. Сейчас она насчитывает более 40 соглашений.

Кезбан Нилвана Дарама подчеркнула, что отношения между Турцией и Беларусью базируются на глубоком взаимном доверии и дружбе. "Мы обладаем очень крепким фундаментом для развития отношений, тем более что каких-либо вопросов, какой-либо проблемной повестки между нашими странами не существует", - заявила она.

Товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг $984 млн, составив почти 105% к уровню 2017 года. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное в размере $618 млн.

Основу белорусского экспорта формируют калийные удобрения, содержащие функциональную нитрильную группу соединения, жгут синтетических нитей, льняные ткани, поликарбоновые кислоты, синтетические нечесаные волокна, проволока из нелегированной стали, топливная древесина, газетная бумага. Турция поставляет в Беларусь сельскохозяйственную продукцию, трикотажные полотна и ткани, синтетические нити, одежду и обувь, части и принадлежности для автотракторной техники.

По итогам 2018 года объем турецких инвестиций в белорусскую экономику составил $43,1 млн. В Беларуси зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала.-0-