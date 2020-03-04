БАМАП: объем экспорта услуг автотранспорта в 2019 году увеличился на 5,5%

4 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта услуг автомобильного транспорта по итогам 2019 года составил почти $1,5 млрд и вырос по сравнению с 2018-м на 5,5%, сообщил председатель Ассоциации международных автомобильных перевозчиков "БАМАП" Николай Боровой сегодня на совещании с руководителями организаций международного автотранспорта Витебского региона, передает корреспондент БЕЛТА.

Доля грузоперевозчиков в экспорте услуг автотранспорта составила 36%, а в общереспубликанском показателе продажи услуг на внешних рынках превысила 15,3%, опережая по удельному весу железнодорожный транспорт. "За 10 лет мы выросли фактически в 2 раза по экспорту услуг, ежегодно обеспечивая прибавку на 10%", - подчеркнул Николай Боровой.

Кроме того, организации автотранспорта увеличили объем перевезенных грузов на 8,4% (до 8,8 млн т), а также обеспечили рост поступлений валютной выручки на 5,2% по сравнению с 2018 годом. В 2019 году автоперевозчики совершили около 990 тыс. поездок в 46 стран.

В числе наиболее актуальных вопросов для отрасли остается совершенствование разрешительной системы, что обусловлено недостаточным количеством выдаваемых разрешений белорусским перевозчикам. БАМАП постоянно работает в этом направлении. Только в 2019 году по инициативе и с учетом предложений объединения приняты изменения в 19 нормативно-правовых актов, сообщил председатель ассоциации.

Одним из путей выхода из ситуации Николай Боровой считает наращивание объема перевозок, выполняемых на безразрешительной основе. В этом направлении есть положительная динамика: если несколько лет назад более 80% грузоперевозок совершалось на основе разрешений, то теперь их удельный вес сократился и составляет чуть более 50%.

По данным БАМАП, в Беларуси грузоперевозками занимаются более 2,8 тыс. субъектов хозяйствования, из которых около 1 тыс. перевозчиков - члены ассоциации.-0-