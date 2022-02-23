Банк БелВЭБ о санкциях США: будем следовать стратегии своего развития

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк БелВЭБ намерен следовать стратегии своего развития, несмотря на вводимые США ограничения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

"Банк работает в штатном режиме, оказывает весь спектр услуг для физических и юридических лиц, в полном объеме выполняет обязательства перед клиентами и партнерами. Введение санкций налагает ряд ограничений на проведение операций в долларах США с контрагентами на территории государств, объявивших санкции или присоединившихся к ним. На операции внутри страны они не повлияют", - сказали в банке.

Все операции по обслуживанию физических лиц проводятся в рабочем порядке. Карты, эмитированные банком, работают без ограничений на территории Беларуси и зарубежных стран.

"Банк и в дальнейшем намерен следовать стратегии своего развития, осуществлять весь спектр банковских услуг и стремиться максимально полно исполнять свои обязательства. ВЭБ.РФ, являющийся акционером Банка БелВЭБ, безусловно заинтересован в бесперебойной работе белорусской "дочки" и в целях минимизации последствий вводимых санкций при необходимости будет осуществлять меры финансовой поддержки Банка БелВЭБ", - отметили в банке.-0-