Банк развития Беларуси планирует выпустить евробонды

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития 10 апреля начнет серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в банке.

"Банк развития планирует провести серию встреч с инвесторами в формате road show", - сказал представитель банка.

По информации ведущего информационного портала рынка еврооблигаций GlobalCapital, речь идет о размещении дебютного выпуска еврооблигаций в долларах сроком обращения 5 лет. Также рассматривается возможность размещения облигаций в белорусских рублях сроком на 3 года.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году. Основными задачами банка являются финансирование инвестиционных проектов, а также мероприятий, включенных в госпрограммы. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта, участвует в программе развития малого и среднего бизнеса.-0-