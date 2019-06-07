Банк развития и ЕАБР подписали меморандум о взаимопонимании

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандум о взаимопонимании во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Такая информация размещена на сайте белорусского банка, сообщает БЕЛТА.

Документом определены основные направления партнерства между финансовыми институтами, обозначены приоритетные сферы и механизмы двустороннего сотрудничества на межбанковском рынке. "Партнерство с международными и региональными институтами развития является одним из приоритетных направлений в нашей международной деятельности. С ЕАБР у Банка развития сложились особые, очень плодотворные и дружеские отношения. Участие ЕАБР в том или ином проекте является своеобразным знаком высокого качества. Данный институт - это ядро аккумуляции финансовых компетенций по всему евразийскому экономическому пространству. Поэтому расширение сотрудничества с ЕАБР открывает возможности для финансирования проектов белорусских предприятий с их партнерами по всему обозначенному региону", - сказал председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич.

Также на ПМЭФ подписано соглашение о сотрудничестве между Банком развития Беларуси и АО "Россельхозбанк". Документ направлен на углубление взаимодействия между финансовыми институтами, прежде всего ориентированное на наращивание экспортных поставок сельскохозяйственной продукции белорусскими и российскими предприятиями. "За многолетнюю историю своей работы один из опорных банков России - Россельхозбанк - накопил уникальные знания и опыт в сфере финансовой поддержки сельского хозяйства. Производство востребованной и конкурентоспособной на внешнем рынке продукции является определяющим вектором развития сельскохозяйственного производства в Беларуси. Банк развития активно финансирует инвестиционные проекты в национальном сельскохозяйственном секторе, и мы очень высоко ценим открытость и искреннюю готовность коллег из Россельхозбанка делиться с нами накопленным опытом", - отметил Андрей Жишкевич.

ОАО "Банк развития Республики Беларусь" создано в 2011 году. Основными задачами банка являются финансирование инвестиционных проектов, а также мероприятий, включенных в госпрограммы.-0-