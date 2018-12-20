Банк развития планирует в 2019 году вложить в реализацию инвестпроектов Br1,3 млрд

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные показатели деятельности Банка развития на 2019 год утверждены наблюдательным советом, в реализацию инвестпроектов планируется вложить Br1,3 млрд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Банка развития.

"Объем выдачи экспортных кредитов в следующем году должен достичь Br650 млн", - отмечается в сообщении банка.

В течение следующего года на поддержку субъектов малого и среднего бизнеса хотят направить не менее Br120 млн.

В 2019 году Банк развития планирует привлечь на внешних рынках ресурсы в объеме не менее 380 млн евро в эквиваленте.

Итоговым финансовым результатом деятельности Банка развития в 2019 году должно стать получение прибыли в сумме Br150 млн. Она рассматривается в качестве дополнительного ресурсного источника для кредитной поддержки программ развития отечественных субъектов хозяйствования, а также обеспечения долгосрочного стабильного функционирования самого банка.-0-