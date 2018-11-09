Банк развития по программе поддержки МСП профинансировал почти 3 тыс. проектов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк развития Республики Беларусь" за время действия (с 2014 года) программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства профинансировал уже около 3 тыс. проектов. Об этом сообщила начальник сектора организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства банка Юлия Кавецкая на пресс-конференции о проведении Всемирной недели предпринимательства в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала действия программы поддержки малого и среднего предпринимательства число профинансированных Банком развития проектов приблизилось к 3 тыс.", - отметила представитель банка. Общий объем кредитных договоров составил около Br370 млн.

При этом Юлия Кавецкая обратила внимание, что поддержка бизнеса не ограничивается лишь финансированием. "В этом году основной акцент был сделан на обучение предпринимателей в регионах. Мы разработали свою программу обучающих мероприятий для малого и среднего бизнеса, поскольку понимаем, что кроме предоставления финансирования важно научить клиента, как правильно распределить полученный финансовый ресурс, оценивать риски, чувствовать рынок. Во время семинаров затрагиваются многие юридические, бухгалтерские аспекты", - рассказала представитель банка.

Во время предстоящей Всемирной недели предпринимательства Банк развития планирует наградить лучших своих партнеров, которые наиболее активно работают по программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства. По словам Юлии Кавецкой, в этом году это будут не только банки, но и лизинговые организации.

Анонсируя ключевые темы, которые планируется затронуть на GEW, Юлия Кавецкая отметила: "Мы пригласили в этом году главу представительства Всемирного банка в Беларуси Алекса Кремера, который поделится видением Всемирного банка относительно того, какие на сегодня есть актуальные вопросы, проблемы в Беларуси в сфере предпринимательства". Также Банк развития представит расширенную линейку своих продуктов.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - ежегодное глобальное мероприятие, объединяющее 170 стран в поиске новых идей для предпринимателей. В 2018 году с 12 по 18 ноября Неделя предпринимательства соберет свыше 15 тыс. партнерских организаций по всему миру при поддержке Kauffman Foundation. В Беларуси Всемирная неделя предпринимательства проводится с 2011 года. Официальный представитель - ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами GEW Belarus стали Агентство США по международному развитию, Банк развития Беларуси, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация и посольство Великобритании. Мероприятие пройдет при поддержке Совета Министров Беларуси.-0-