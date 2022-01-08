Банк развития в январе-ноябре профинансировал cвыше 900 проектов субъектов МСП

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в январе - ноябре 2021 года профинансировал cвыше 900 проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщили БЕЛТА в банке.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года всего по соглашениям, заключенным с банками-партнерами и лизинговыми организациями, в рамках программы финансовой поддержки субъектов МСП профинансировано 917 проектов. Общий объем заключенных кредитных договоров - Br190,4 млн, общая стоимость проектов, профинансированных за счет ресурсов Банка развития, составляет порядка Br221,9 млн", - рассказали в банке.

За 11 месяцев 2021 года общая сумма денежных средств, предоставленных на поддержку субъектов МСП, составила Br193,83 млн.-0-