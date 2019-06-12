Банк ВТБ объявил о сборе заявок от стартапов на участие в финтех-акселераторе

Акселератор ВТБ — это программа для технологических компаний, которые разрабатывают решения для банковской сферы. За 14 недель стартапы и компании-разработчики вместе экспертами ВТБ и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) смогут запустить пилотный проект с одним или несколькими бизнес-подразделениями банка, протестировать технологическое решение в реальных условиях и получить возможность начать долгосрочное сотрудничество.

Участники программы получат экспертную поддержку от ФРИИ и ВТБ для запуска пилотов в кратчайшие сроки, а также возможность масштабировать свое решение и привлечь инвестиции от банка.

Подать заявки смогут стартапы, разрабатывающие решения по следующим направлениям: инструменты b2c-маркетинга, сервисы для b2c-клиентов, онлайн-сервисы для малого бизнеса, решения для оценки потенциальных клиентов кредитных продуктов, решения для сбора и анализа данных клиентов, сервисы для сотрудников и другие.

Этапы программы:

- сбор заявок — до 1 августа;

- заочный отбор заявок — до 26 августа;

- очный отбор проектов — 4-6 сентября;

- старт акселератора — 12 сентября – 4 октября;

- запуск пилотных проектов — 7 октября – 15 декабря;

- Demo Day акселератора — декабрь 2019.

Более подробную информацию об условиях участия и полный перечень направлений отбора можно узнать на сайте проекта .

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