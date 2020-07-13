Банки не могут увеличивать проценты по кредиту в одностороннем порядке - Нацбанк

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк указал банкам на необходимость неукоснительно соблюдать требования законодательства по кредитным договорам. Соответствующее письмо Нацбанк отправил в адрес банков в связи с выявленными во время проверок нарушениями, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

В соответствии с Банковским кодексом кредитодатель не вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование кредитом. Вместе с тем в некоторых кредитных договорах закреплено право банка увеличить размер процентной ставки. В Нацбанке обратили внимание: наличие в договорах подобных условий не соответствует требованиям законодательства.

Отдельные банки не выполняют рекомендации о снижении повышенного размера процентов по кредиту для тех, кто не возвратил кредит в срок, а также рекомендации о соразмерности штрафов. Так, в кредитных договорах некоторых банков предусмотрено, что за несвоевременный возврат процентная ставка увеличивается в 2-3 раза.

Регулятор считает, что применение таких повышенных процентов можно расценивать как дополнительные штрафные санкции за нарушение условий кредитного договора. Кроме этого кредитополучатели обязаны уплатить пени в размере от 0,01% до 3% за каждый день просрочки либо штраф. Это не соответствует рекомендациям Нацбанка о неприменении двух и более видов штрафных санкций за одно нарушение.

В Нацбанке полагают, что такая финансовая нагрузка не только не стимулирует к своевременному исполнению обязательств, но и приводит к невозможности исполнения кредитополучателями обязательств.

С учетом этого банкам необходимо принять меры по неукоснительному соблюдению требований законодательства при заключении и исполнении кредитного договора, обеспечить соразмерность штрафных санкций с понесенными банком расходами, а также снижение повышенных процентов. Предоставить в Нацбанк информацию об этой работе нужно не позднее 1 августа.-0-