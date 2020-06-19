Банковская система Беларуси не имеет проблем с ликвидностью - Каллаур

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковская система Беларуси не имеет проблем с ликвидностью. Об этом заявил журналистам председатель правления Национального банка Павел Каллаур по итогам состоявшегося у Президента совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальный банк поддерживает ликвидность банковской системы. У нас нет проблем с текущей ликвидностью. Мы готовы при необходимости открыть дополнительные кредитные линии", - сказал Павел Каллаур.

Он также отметил, что в нынешних непростых условиях, когда требуется значительная поддержка реального сектора экономики, банковская система подставляет плечо, в том числе за счет снижения своей прибыльности. "Прибыль банков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 15%, - сообщил глава правления Нацбанка. - Имеет место рост необслуживаемых активов. Но он на конец года будет не более 7% (предельная величина этого норматива - 10%). То есть мы находимся в рамках дозволенного, чтобы не нарушать устойчивость банковской системы".

Кроме того, банкам приходится проводить большую работу по привлечению средств нерезидентов. "Они успешно с этой работой справляются. Средства нерезидентов увеличились с начала года на $300 млн. Есть наработки, и, думаю, до конца года этот показатель будет увеличен. Сейчас он составляет $6 млрд (вместе со средствами Банка развития), возможно, вырастет на $200-300 млн, что позволит сохранить кредитование экономики в иностранной валюте. К сожалению, мы пока еще вынуждены его сохранять. Сегодня это около $12 млрд", - отметил Павел Каллаур.-0-