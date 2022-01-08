Банковский процессинговый центр предупреждает о техработах 11 января

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский процессинговый центр предупреждает о технических работах 11 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

11 января с 3.20 до 6.00 центр будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе.

В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов.-0-