Банку развития увеличили лимиты кредитования госпрограмм и мероприятий

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банку развития увеличили лимиты кредитования государственных программ и мероприятий в 2021 году. Соответствующее постановление Совета Министров 15 июня 2020 года №334 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, объем финансирования госпрограмм и мероприятий по решениям Президента увеличен до Br347,94 млн. В частности, сюда же входит финансирование по указу от 8 июня 2015 года №235 "О развитии юго-восточного региона Могилевской области" в размере Br10,97 млн.

В итоге общий объем кредитования увеличен до Br1,043 млрд.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Банк развития - специализированный финансовый институт, созданный в 2011 году. В числе основных задач банка - финансирование долгосрочных и капиталоемких инвестиционных проектов при реализации госпрограмм и мероприятий. Кроме того, банк оказывает кредитную поддержку отечественного экспорта.-0-