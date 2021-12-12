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Экономика
12 декабря 2021, 22:02

Башкортостан заинтересован в более глубокой экономической интеграции с Беларусью

Фото из архива
Фото из архива

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Башкортостан заинтересован в более глубокой экономической интеграции с Беларусью, сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Говоря об итогах визита бизнес-миссии в Беларусь, Радий Хабиров отметил, что был подписан ряд соглашений. "Мы были, в частности, на вашем очень известном предприятии "Амкодор", которое производит коммунальную, дорожно-строительную, технику для лесного хозяйства. Формируя бюджет на следующий год, мы уже заложили довольно большие суммы для покупки коммунальной, техники для дорожного строительства. Мы будем с "Амкодором" работать", - сказал глава республики.

Он заметил, что технику нужно и обслуживать. "Это сервисные центры. Нужен капитальный ремонт и т.д. - сказал Радий Хабиров. - Поэтому я предложил более глубокую интеграцию наших предприятий. Тем более что обоюдная воля, обоюдная выгода и желание есть. Самое главное, что у нас очень большой опыт таких отношений", - добавил он.

В Башкортостане сейчас остро нуждаются в гусеничных тракторах. "Нам сейчас нужны гусеничные тракторы. С представителями ряда предприятий мы уже переговорили о том, что начнем потихонечку работу по организации сборки гусеничных тракторов", - сказал Радий Хабиров.

Среди других перспективных направлений сотрудничество в сфере глубокой переработки зерна. "Были очень интересные контакты, поскольку мы привезли своих коллег, которые курируют сельское хозяйство, с Академией наук Беларуси. Достижения в области сельского хозяйства, научные предложения нам тоже интересны. Мы вышли с предложением к Президенту, премьер-министру о том, что ищем партнеров по глубокой переработке зерна, это амбициозный проект", - отметил глава Башкортостана.

Кроме того, эта республика заинтересована в совместном сборочном производстве пассажирской техники. "В этом году заключили офсетное соглашение на поставку троллейбусов для Уфы. Посмотрели электробусы - интересный проект. Наши коллеги посмотрели ваши трамваи", - сказал Радий Хабиров, добавив, что "все нужно рассматривать в контексте сборочного производства, потому что тогда зарабатывает и белорусская, и наша сторона".

По словам главы Башкортостана, экономика Беларуси активно развивается даже в таких сложных условиях. Касательно двустороннего сотрудничества, он подчеркнул: есть все предпосылки для значительного увеличения товарооборота. "Он и сейчас очень неплохой - почти $300 млн, и это несмотря на то, в какой сложной ситуации вы находитесь, какую нагрузку, политическое давление на экономику приходится выдерживать. Тем не менее общее наше желание - это, конечно, увеличение товарооборота. Для этого есть все возможности, а главное - воля и умелая организация работы", - сказал он.

Радий Хабиров добавил, что после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко состоялось большое совещание с отраслевыми министрами во главе с премьер-министром, на котором отработали возможное взаимодействие по каждому из направлений: сельское хозяйство, машиностроение, станкостроение, строительство. "Мы составили протокол, по которому будем дальше двигаться", - отметил он.-0-

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