Базовая величина с 1 января вырастет до Br25,5

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовая величина с 1 января 2019 года вырастет до Br25,5. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 декабря 2018 года №956, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Сейчас базовая величина составляет Br24,5. Таким образом, она вырастет на Br1.

От базовой величины зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат.

Последний раз базовая величина менялась с 1 января 2018 года - тогда она увеличилась с Br23 до Br24,5.-0-