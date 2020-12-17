17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Базовую ставку для оплаты труда бюджетников в 2021 году планируют поднять в два этапа до Br201, сообщил сегодня первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая, что в основу проекта бюджета заложен целевой сценарий развития, фонд оплаты труда в бюджетном секторе запланирован исходя из двух этапов повышения заработной платы бюджетников", - сказал Дмитрий Кийко.

На первом этапе с 1 января 2021 года базовая ставка вырастет на Br10 до Br195 - такое решение правительством уже принято. По словам первого замминистра, это обеспечивает рост зарплат бюджетников во всех отраслях - это более 800 тыс. работников - на 5,4%. При этом особое внимание и дополнительные бюджетные ресурсы (порядка Br50 млн) выделены на повышение зарплат отдельных категорий работников сферы образования - воспитателей и помощников воспитателей, сферы культуры - работников библиотек, музеев, клубов, сотрудников учреждений социальной защиты.

В консолидированном бюджете запланированы средства на ежемесячные выплаты медработникам за работу в условиях COVID-19.

"На втором этапе по мере выхода на целевой сценарий предусматривается дополнительное повышение оплаты труда бюджетников. Данное повышение возможно путем увеличения во II полугодии 2021 года базовой ставки с Br195 до Br201", - отметил Дмитрий Кийко. Для этих целей будет использоваться резервный фонд, который хотят сформировать за счет дополнительных поступлений налога на прибыль. "По оценке, в республиканском бюджете можно будет саккумулировать на эти цели до Br400 млн, в аналогичных фондах в местных бюджетах - до Br150 млн", - добавил он.

По его словам, существенные объемы финансирования заложены в республиканском бюджете на поддержание уровня трудовых пенсий и обеспечение социальных обязательств перед гражданами. Для этого почти в 1,3 раза будут увеличены субвенции ФСЗН - всего планируется направить около Br1,6 млрд. Из них Br599 млн - на обеспечение сбалансированности бюджета ФСЗН, Br988 млн - на выплату нестраховых расходов фонда (пенсии и пособия), Br43 млн - на финансирование специализированных учебно-спортивных учреждений.-0-