БелАЭС оснащена необходимыми системами безопасности - директор научно-технического центра

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская АЭС оснащена необходимыми системами безопасности, заявил директор Научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (РФ) Александр Хамаза во время онлайн-конференции "Мирный атом в Беларуси: выгоды и перспективы", передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская атомная электростанция относится к поколению 3+. Это новое, продвинутое, эволюционное поколение (станции. - Прим. БЕЛТА) с реакторами типа ВВЭР-1200. Они оснащены - и это признано экспертами Международного агентства по атомной энергии - необходимыми системами безопасности (как пассивными, так и активными)", - отметил Александр Хамаза.

В том числе на АЭС есть необходимые генераторы. По словам эксперта, в случае любых инцидентов, даже выхода из строя сетей электроснабжения, эти генераторы обеспечат на достаточное время работу всех систем безопасности атомной станции. Это, в частности, позволит перевести ее в режим остановки без перегревов, инцидентов и т.п. "На атомной станции, еще раз подчеркну, есть достаточное количество систем безопасности, независимые генераторы, которые постоянно проверяются", - резюмировал Александр Хамаза.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.-0-