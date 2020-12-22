БелАЭС выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской АЭС выдано разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока, сообщили БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзоре).

"21 декабря коллегией Министерства по чрезвычайным ситуациям принято решение о внесении изменений в лицензию ГП "Белорусская АЭС" на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, позволяющих приступить к выполнению этапной программы опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №1", - сообщили в Госатомнадзоре.

Данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, который в соответствии с действующим законодательством рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности Белорусской АЭС выполнить заявленную деятельность.

Первая загрузка штатной активной зоны, испытания в подкритичном состоянии реакторной установки, выполнение физических экспериментов на минимально контролируемом уровне, энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация разрешаются после проверки готовности к соответствующим этапам ввода в эксплуатацию АЭС и получения специальных разрешений (лицензий).

После завершения этих этапов рассмотрят вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока. Она выдается до начала работы государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию.

Госатомнадзор обращает внимание: перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в соответствии с законодательством пройдут общественные слушания. Их цель - довести до общественности информацию о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2021 году, второй - в I полугодии 2022-го.-0-