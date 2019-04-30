Беларусь будет содействовать продвижению переговоров о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией - Мясникович

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поддерживает создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией и будет содействовать продвижению переговоров. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с делегацией парламента Сербии во главе с членом парламентской группы дружбы с Беларусью Стефаной Миладинович, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Михаил Мясникович подчеркнул, что Беларусь поддерживает инициативу о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. "Мы будем содействовать более динамичному развитию переговорного процесса по соглашению о зоне свободной торговли ЕАЭС с Сербией", - отметил он.

Председатель Совета Республики констатировал снижение объема взаимной торговли между Беларусью и Сербией. В этой связи спикер предложил использовать новые формы сотрудничества: переходить от простой торговли к более активному инвестиционному партнерству, созданию совместных компаний. Он также сообщил, что инвестиционные проекты, которые обсуждались во время последней встречи с сербской делегацией, реализуются.

Стефана Миладинович

Михаил Мясникович отметил значимость проходящей в эти дни в Минске Международной парламентской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ. Использование преимуществ транспортных коридоров Шелкового пути выгодно как для Беларуси, так и для Сербии. Стефана Миладинович согласилась с этим. "Инициатива "Пояс и путь" имеет очень большое значение для наших стран, мы подключились к ее реализации с самого начала", - сказала она, заметив, что все больше государств проявляет интерес к этому проекту.

Сербская парламентарий дала высокую оценку роли Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", который уже успела посетить. Опыт Беларуси она считает очень полезным для Сербии, где планируют построить аналогичный промышленный парк.

Стефана Миладинович выразила уверенность, что двусторонние связи между Беларусью и Сербией будут укрепляться. "Мы поддерживаем хорошие отношения, разделяем общие традиции и ценности. В основе нашего партнерства - теплые и открытые отношения между главами государств", - добавила руководитель делегации.-0-

Фото Геннадия Жинкова