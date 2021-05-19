19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь экспортирует сыры более чем в 20 стран. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время семинара для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры - современные подходы".

"Беларусь занимает 4-ю строчку в мировом рейтинге по экспорту сыров - после Европейского союза, США и Новой Зеландии. Сегодня мы экспортируем наши сыры в 26 стран, будем развивать географию поставок. За ближайшую пятилетку планируем значительно увеличить производство молока - до 9,2 млн т в год. Будет расти и производство сыров. Мировая статистика показывает, что объемы торговли этой продукцией в мире растут, так что конкуренция на мировом рынке серьезная. Надо уже сегодня думать над разнообразием, следить за мировыми трендами, смотреть, какие сыры больше покупают, какие предпочтения в разных странах", - сказал Алексей Богданов.

В прошлом году в Беларуси произвели 276 тыс. т сыра, из них 230 тыс. т поставлено за рубеж. В I квартале текущего года экспортировано 60,1 тыс. т сыров (плюс 11,4% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2020-го). В планах дальнейшее наращивание поставок.

Что касается в целом экспорта сельхозпродукции и продуктов питания, то в текущем году планируется выйти на поставки в размере $6 млрд, а к 2025 году - $7 млрд. Молочная продукция традиционно занимает в белорусском экспорте продовольствия около 40%.

Семинар для специалистов перерабатывающей отрасли "Классические сыры - современные подходы" проходит в Минске при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В дискуссии участвуют представители 22 белорусских молочных заводов, сыроделы с многолетним стажем из стран ЕС, а также специалисты Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия.-0-