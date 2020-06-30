30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ежегодно получает от Китая технико-экономическую помощь в размере около $130 млн, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня с вами свидетели дипломатического гения нашего Президента, его искренности и умения дружить. Технико-экономическая помощь Китая - это не совсем простая экономическая субстанция. За 8 лет мы до 2015 года в общей сложности получили от Китайской Народной Республики технико-экономической помощи в размере $130 млн. Начиная с 2015 года после встречи наших лидеров мы ежегодно получаем $130 млн технико-экономической помощи", - отметил Николай Снопков.

Эта помощь направляется на социальное жилье, общежития, инфраструктуру Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". "Теперь она пришла на строительство двух фундаментальных, мощных спортивных объектов олимпийского уровня. Это личная договоренность Президента, фактически его личный проект", - сказал первый вице-премьер.

В Минске начинают строить национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта Спортивные объекты будут возводиться за счет технико-экономической помощи Китая. Срок строительства стадиона - 40 месяцев, бассейна - 36 месяцев.

"Если взять технико-экономическую помощь Китая, освоенную и реализуемую на данный момент в конкретных проектах, - это больше полумиллиарда долларов. С учетом будущих проектов в общей сложности на горизонте 3-4 лет это будет $800 млн. Это только технико-экономическая помощь, не говоря уже об инвестициях, торгово-экономической сфере, общественно-политических аспектах", - добавил Николай Снопков.

Отвечая на вопрос о новых китайских кредитах для Беларуси, первый вице-премьер сказал: "Это постоянный процесс взаимодействия с китайскими финансовыми институтами. Он достаточно многогранный и говорить о конкретных условиях на данный момент рано еще. Повторюсь - это постоянный процесс".-0-