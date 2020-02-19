Беларусь готова двигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией - Румас

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова продвигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнавой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Убежден в том, что, сотрудничая с Беларусью, Грузия может успешно решать важные социально-экономические задачи, такие как, например, обеспечение населения комфортным и экологически чистым пассажирским транспортом, качественными и недорогими медикаментами, продуктами питания, другой белорусской продукцией. Мы готовы двигаться вперед и в промышленной, и сельскохозяйственной кооперации", - сказал Сергей Румас.

Сергей Румас

Сегодня в Грузии производится сборка белорусских лифтов, фасовка лекарств. Белорусский бизнес активно интересуется созданием в Грузии предприятий по переработке молока и производству молочных продуктов. В Минске налажен розлив грузинского коньяка. "Мы, конечно же, ожидаем поддержку правительства Грузии этим инициативам по промышленной кооперации", - отметил руководитель белорусского правительства.

Кроме того, у Грузии есть потребность в обновлении пожарной техники, планируется закупка вагонов для метро в Тбилиси. "У нас уже была поставка штадлеровских вагонов, и, насколько я осведомлен, они хорошо себя зарекомендовали в Тбилиси. Предприятия сельхозмашиностроения также готовы полностью удовлетворить потребность аграриев Грузии в современной технике и навесном оборудовании, в том числе с учетом нашего опыта по адаптации ее технических характеристик к почвенно-климатическим условиям Грузии", - добавил премьер-министр.

Он подчеркнул, что Грузия - важный и проверенный временем партнер Беларуси. "Важно, что мы поддерживаем хороший диалог на высоком и высшем уровне. Поддерживаем на стабильном уровне наш товарооборот, здесь грузинская сторона лучше работает, ваш экспорт к нам растет более высокими темпами, - обратил внимание Сергей Румас. - Но и белорусской стороне есть что предложить, и, я думаю, сегодняшнее заседание межправительственной комиссии позволит наметить новые направления сотрудничества. Не стоит забывать, что глава государства поставил нам задачу довести наш товарооборот до $200 млн. И мы все должны над этим работать".

В настоящее время по приглашению премьер-министра Грузии ведется подготовка визита руководителя белорусского правительства в марте. "Я убежден, что ваш визит и планируемый мой визит послужат дальнейшему укреплению белорусско-грузинского сотрудничества", - подчеркнул Сергей Румас.

Натия Турнава в свою очередь отметила, что двусторонние отношения за последние годы вышли на высокий уровень, выразив уверенность, что готовящийся визит Сергея Румаса в Грузию будет плодотворным продолжением целого ряда взаимных визитов и переговоров на высоком уровне.

Натия Турнава

По ее словам, экономические отношения Беларуси и Грузии развиваются динамично, и сегодня на заседании межправкомиссии будет возможность проработать направления для еще более динамичного и интенсивного сотрудничества. "Мы видим все задатки, чтобы еще более тесно сотрудничать в сфере экономики, энергетики, транспорта, туризма, здравоохранения, культуры, образования и инноваций", - добавила она.

Товарооборот Беларуси и Грузии в 2019 году составил $86,4 млн и снизился на 0,6% по сравнению с 2018-м. Экспорт составил $50,8 млн (снижение на 21,4%), импорт - $35,6 млн (рост на 59,9%). Основными статьями белорусского экспорта в Грузию в 2019 году были синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарственные средства, электрические трансформаторы и др.-0-

Фото Оксаны Манчук