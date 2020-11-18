Беларусь готова наращивать поставки молочной продукции в египетскую Александрию

18 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь готова наращивать поставки молочной продукции в египетское губернаторство Александрия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев 16-17 ноября посетил с рабочим визитом город Александрия. Во время встречи Сергея Терентьева с губернатором Александрии Мухамедом Аль-Шерифом рассмотрены вопросы торгово-экономического сотрудничества в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, подготовки кадров, высоких технологий, - рассказали в пресс-службе. - Посол подтвердил готовность белорусских предприятий участвовать в механизации сельского хозяйства данного египетского региона, наращивать поставки белорусской молочной продукции и продолжать закупки египетских овощей и фруктов, в том числе произведенных в губернаторстве Александрия".

Достигнута договоренность о приглашении белорусских производителей тракторов и сельскохозяйственной техники к участию в тендерах, проводимых на уровне губернаторства. Стороны отметили необходимость активизации взаимодействия в сфере туризма и договорились содействовать увеличению туристического потока между Беларусью и Египтом.

В рамках деятельности по развитию сотрудничества с Лигой арабских государств Сергей Терентьев посетил Арабскую академию науки, технологий и морского транспорта. Данное учреждение, штаб-квартира которого расположена в городе Александрия, является специализированной организацией при Лиге арабских государств, а также ведущим региональным университетом по подготовке специалистов в области логистики, морского дела, инженерии, компьютерных технологий и фармацевтики. Посол Беларуси предложил рассмотреть возможность установления сотрудничества между данным учреждением образования и Белорусским государственным университетом.

В ходе переговоров также рассмотрены возможности реализации двусторонних образовательных проектов в сферах искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, защиты информации, биотехнологий и физики.-0-