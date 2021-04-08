Беларусь готова поставить в Оренбург опытный образец электробуса для тестирования

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Беларуси готовы поставлять в Оренбургскую область все виды городского транспорта, образец произведенного в республике электробуса может быть предоставлен бесплатно на полгода или год, чтобы протестировать новый вид техники. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление посла Беларуси в России Владимира Семашко на встрече с членами правительства Оренбургской области.

"В Беларуси освоена вся техника городского транспорта, это автобусы - малые, средние, большие, сочлененные и так далее, на газомоторном топливе (компримированный и сжиженный газ), на дизельном топливе. Мы производим всю гамму троллейбусов, трамваев, при этом мы освоили новый вид транспорта - электробусы. Мы могли бы поставить вам образец на какое-то время эксплуатации - на полгода, год - бесплатно", - сказал Владимир Семашко в ходе визита белорусской делегации в регион.

По его словам, электробусы могут курсировать на городских маршрутах протяженностью около 20 км. При этом им достаточно 4-5 минут для подзарядки на конечной станции. Новый вид транспорта имеет ряд преимуществ перед троллейбусом, отметил посол. Помимо экономии 20% при передвижении, также сказывается отсутствие трат на установку опор и прокладку контактной сети при запуске маршрутов в новые микрорайоны города.

Помимо городского транспорта, на встрече делегации Беларуси с членами правительства Оренбургской области, руководителями общественных объединений и бизнес-структур обсуждались вопросы увеличения поставок сельскохозяйственной техники, создания дилерских и сервисных центров, а также специализированного класса на базе аграрного вуза, где бы будущие механизаторы могли пройти специализированную подготовку для работы с белорусской техникой.

"В прошлом году мы купили 600 тракторов, из них чуть более 200 - это тракторы "Беларус". Кроме этого, отдельно обсуждали сотрудничество по созданию дилерского центра "Гомсельмаш". Мы в прошлом году приобрели 24 комбайна зерноуборочных "Полесье", а в целом 280 приобрели комбайнов. Говорили о том, что нужно усилить работу по запчастям, потому что это пожелание сельхозтоваропроизводителей", - уточнил по итогам совещания первый вице-губернатор - первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин.

Оренбургская область в свою очередь предложила белорусской стороне сотрудничество в сфере альтернативной энергетики, запуск совместных предприятий на территории создаваемой в Оренбуржье особой экономической зоны, возможность пользоваться медицинскими услугами, а именно проходить реабилитацию после различных заболеваний на соленых озерах. Также Оренбургская область пригласила спортсменов из Беларуси на местные базы, заявила о готовности принимать тренеров для обмена опытом.

Беларусь - один из стратегических партнеров Оренбургской области. В 2020 году объем взаимной торговли региона с республикой составил $279,6 млн, увеличившись за год более чем на 50%. Экспорт оренбургских товаров вырос на 58,3%, до $274,3 млн. Это связано с увеличением экспорта нефтепродуктов, уточнили в пресс-службе правительства региона. При этом объем импорта белорусской продукции в область снизился на 32,1% и составил $5,3 млн.

По состоянию на 1 января 2021 года в Оренбургской области зарегистрировано семь предприятий с участием белорусского капитала.-0-