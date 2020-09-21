Беларусь готова поставлять в Приморский край племенной скот

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 сентября 2020
Минск Ясно +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:11 Беларусь и Россия обсудили готовость ко второму этапу учения "Славянское братство - 2020" Общество
18:04 Беларусь продолжит открытое и конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ - Каранкевич Экономика
17:58 Люди больше всего боятся глобального потепления - исследование ООН В мире
17:57 Авто наехало на участника живой цепи на дороге в Минске - ГАИ ищет очевидцев Происшествия
17:40 МАРТ выдал предупреждение водоканалу Минского района Регионы
17:33 Две котельные в Гомельской области переводят на местные виды топлива Регионы
17:32 МНС предупредило о возможных сбоях в работе электронных сервисов 22 сентября Общество
17:08 Беларусь готова поставлять в Приморский край племенной скот Экономика
16:58 Пиневич прокомментировал планы по строительству новой больницы в Минске Регионы
16:56 Музей истории комсомола и молодежного движения Беларуси открыт после реконструкции в Минске Культура
16:52 Пробег памяти П.М.Машерова соберет любителей спорта в Сенно Регионы
16:52 Неизвестный сообщил о минировании вокзала в Киеве В мире
16:44 Могилевские следователи ищут телефонного мошенника, выманившего у пенсионеров тысячи долларов Происшествия
16:30 Несколько человек стали жертвами шторма "Янос" в Греции В мире
16:21 В Минске милиционеры спасли девушку от прыжка с 20-го этажа Происшествия
16:21 Ввод жилья в Беларуси в январе-августе увеличился на 3,4% Экономика
16:09 Медиацию планируют чаще применять для налаживания диалога между врачами и пациентами Общество
15:55 Китай заинтересован в организации турмаршрутов в Беларусь с включением соседних стран Экономика
15:50 Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Страсбурге Спорт
15:47 Две трети обращений по поводу нарушения прав потребителей в I полугодии касались сферы услуг Общество
15:34 Россиянин пытался провезти аэрозольный пистолет через белорусско-польскую границу Происшествия
15:32 Брестчанин нашел на даче костные останки Происшествия
15:31 В стабфонды Гомельской области планируют заложить 8 тыс. т картофеля, более 1,7 тыс. т яблок Регионы
15:30 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае В мире
15:27 В Беларуси увеличены цены на скупаемые у физлиц драгметаллы Экономика
15:21 Тест на COVID-19 и самодекларация о здоровье - в посольстве Беларуси разъяснили правила въезда в РФ Общество
15:15 В Беларуси выздоровел и выписан 73 301 пациент с COVID-19 Общество
14:56 В Солигорске задержаны 22 человека во время несанкционированного мероприятия Происшествия
14:51 Лосенок провалился в погреб в Толочинском районе Происшествия
14:47 В Минске из-за заноса столкнулись легковушки Происшествия
Все новости
Все новости
Экономика
21 сентября 2020, 17:08

Беларусь готова поставлять в Приморский край племенной скот

Фото из архива
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять в Приморский край России племенной скот. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время переговоров с делегацией Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минсельхозпрод Беларуси делает все для развития торгово-экономических отношений с Приморским краем. Наш агропромышленный комплекс достиг больших успехов. Он демонстрирует рост и в этом году, несмотря на пандемию. Так что нам есть что предложить. Одно из наших предложений - проектирование и строительство молочно-товарных и свиноводческих комплексов, поставка оборудования, - сказал Иван Крупко. - Мы могли бы быть полезны друг другу и в работе с племенным материалом. Предлагаем поставки племенного скота молочного и мясного направления, свиней. Заинтересованы и в том, чтобы поставлять семена ярового тритикале, яровой пшеницы, многолетних трав (райграса, фестулолиума)".

Министр также затронул вопросы обучения кадров. Ежегодно в организации агропромышленного комплекса Беларуси направляются около 9 тыс. молодых специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием. В стране работают четыре аграрных вуза. На их базе созданы учебно-научно-производственные центры практического обучения, в состав которых включены колледжи, эффективные сельскохозяйственные организации и НПЦ НАН Беларуси. По словам Ивана Крупко, Беларусь готова к сотрудничеству с Приморским краем в сфере аграрного образования.

Он также пригласил представителей Приморского края на XXX Международную специализированную выставку "Белагро-2020", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 4 октября. Мероприятие приурочено к VII Форуму регионов Беларуси и России. "Мы бы хотели продемонстрировать достижения наших промышленных и перерабатывающих предприятий, Национальной академии наук. Будет возможность посетить наши предприятия, найти точки соприкосновения", - отметил министр.

Приморский край заинтересован во внедрении белорусских технологий в сферу АПК, отметил Олег Кожемяко. "Это касается картофелеводства, выращивания овощей открытого грунта. Здесь у нас колоссальный задел в поставках семян, технологий, перерабатывающих линий, которые выпускаются в Беларуси. Нас интересует и белорусская сельхозтехника (комбайны, тракторы, посевные комплексы). Она хорошо себя зарекомендовала и отвечает самым современным мировым аналогам", - подчеркнул он.

Губернатор отметил высокое качество белорусских товаров. По его словам, сейчас обсуждается создание в Приморском крае торговых домов для реализации белорусской сельхозпродукции и товаров народного потребления. "И сыры, и масло, и колбасные изделия, и сухое молоко для последующей переработки - все это имеет повышенный спрос у населения нашего региона. Люди доверяют продукции белорусских производителей, она пользуется популярностью, - обратил внимание Олег Кожемяко. - Мы направим представителей торговых сетей на "Белагро", чтобы они изучили возможности поставок продукции".

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания организаций Беларуси и Приморского края в январе-июле составил $1,44 млн (рост на 88,9% к аналогичному периоду 2019 года), в том числе экспорт - $1,34 млн (рост на 91%). В российский регион из Беларуси экспортировались животное масло, сухое молоко, творог, мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, а также кондитерские изделия. Основные экспортеры: ОАО "Витебский мясокомбинат", ПУП "Калинковичский молочный комбинат", ОАО "Лидский МКК", ОАО "Бабушкина крынка". Из Приморского края в Беларусь ввозили рыбу и рыбопродукты.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия Россия торгово-экономическое сотрудничество экспорт
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото Министерства энергетики Беларусь продолжит открытое и конструктивное взаимодействие с МАГАТЭ - Каранкевич
Фото из архива Ввод жилья в Беларуси в январе-августе увеличился на 3,4%
Фото из архива Китай заинтересован в организации турмаршрутов в Беларусь с включением соседних стран
Фото из архива В Беларуси увеличены цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
Фото из архива Доллар и евро на торгах 21 сентября подорожали, российский рубль подешевел
Фото из архива Свекловичный жом на 320 тыс. евро экспортировали через БУТБ
Главное
Лукашенко высказался о высшем образовании, утечке умов за границу и патриотизме в медицине
Кадровый день у Президента: новый государственный санитарный врач, ректоры вузов и руководство Минфина
Построение партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси - Головченко
Минтруда: пособия в Беларуси выплачиваются на более чем 460 тыс. детей
Топ-новости
Лукашенко: частники должны быть, но у нас не будет приватизации в угоду шарлатанам из-за границы
Главным государственным санитарным врачом Беларуси станет Александр Тарасенко
Лукашенко согласовал назначения в руководстве Минфина
О подходах к внешнеполитической доктрине Беларуси - комментарий
В Беларуси выздоровел и выписан 73 301 пациент с COVID-19
Медиацию планируют чаще применять для налаживания диалога между врачами и пациентами
В Минске милиционеры спасли девушку от прыжка с 20-го этажа
Второй этап учения "Славянское братство - 2020" начнется 22 сентября
Пресс-конференция о готовности организаций ЖКХ к работе в осенне-зимний период пройдет в БЕЛТА 22 сентября
Тест на COVID-19 и самодекларация о здоровье - в посольстве Беларуси разъяснили правила въезда в РФ
Путин поручил к 15 октября доложить о сроках поставки вакцины от коронавируса в Беларусь
Национальный центр по медиации в сфере интеллектуальной собственности планируется открыть в Минске
Конкурс "Учитель года" стартует в Беларуси
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 20 сентября задержаны 442 человека
Кукуруза в Беларуси убрана с трети площадей
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.