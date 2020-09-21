Беларусь готова поставлять в Приморский край племенной скот

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять в Приморский край России племенной скот. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время переговоров с делегацией Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минсельхозпрод Беларуси делает все для развития торгово-экономических отношений с Приморским краем. Наш агропромышленный комплекс достиг больших успехов. Он демонстрирует рост и в этом году, несмотря на пандемию. Так что нам есть что предложить. Одно из наших предложений - проектирование и строительство молочно-товарных и свиноводческих комплексов, поставка оборудования, - сказал Иван Крупко. - Мы могли бы быть полезны друг другу и в работе с племенным материалом. Предлагаем поставки племенного скота молочного и мясного направления, свиней. Заинтересованы и в том, чтобы поставлять семена ярового тритикале, яровой пшеницы, многолетних трав (райграса, фестулолиума)".

Министр также затронул вопросы обучения кадров. Ежегодно в организации агропромышленного комплекса Беларуси направляются около 9 тыс. молодых специалистов с высшим, средним специальным и профессионально-техническим образованием. В стране работают четыре аграрных вуза. На их базе созданы учебно-научно-производственные центры практического обучения, в состав которых включены колледжи, эффективные сельскохозяйственные организации и НПЦ НАН Беларуси. По словам Ивана Крупко, Беларусь готова к сотрудничеству с Приморским краем в сфере аграрного образования.

Он также пригласил представителей Приморского края на XXX Международную специализированную выставку "Белагро-2020", которая пройдет в Минске с 29 сентября по 4 октября. Мероприятие приурочено к VII Форуму регионов Беларуси и России. "Мы бы хотели продемонстрировать достижения наших промышленных и перерабатывающих предприятий, Национальной академии наук. Будет возможность посетить наши предприятия, найти точки соприкосновения", - отметил министр.

Приморский край заинтересован во внедрении белорусских технологий в сферу АПК, отметил Олег Кожемяко. "Это касается картофелеводства, выращивания овощей открытого грунта. Здесь у нас колоссальный задел в поставках семян, технологий, перерабатывающих линий, которые выпускаются в Беларуси. Нас интересует и белорусская сельхозтехника (комбайны, тракторы, посевные комплексы). Она хорошо себя зарекомендовала и отвечает самым современным мировым аналогам", - подчеркнул он.

Губернатор отметил высокое качество белорусских товаров. По его словам, сейчас обсуждается создание в Приморском крае торговых домов для реализации белорусской сельхозпродукции и товаров народного потребления. "И сыры, и масло, и колбасные изделия, и сухое молоко для последующей переработки - все это имеет повышенный спрос у населения нашего региона. Люди доверяют продукции белорусских производителей, она пользуется популярностью, - обратил внимание Олег Кожемяко. - Мы направим представителей торговых сетей на "Белагро", чтобы они изучили возможности поставок продукции".

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания организаций Беларуси и Приморского края в январе-июле составил $1,44 млн (рост на 88,9% к аналогичному периоду 2019 года), в том числе экспорт - $1,34 млн (рост на 91%). В российский регион из Беларуси экспортировались животное масло, сухое молоко, творог, мясо и мясопродукты, в том числе колбасные изделия, а также кондитерские изделия. Основные экспортеры: ОАО "Витебский мясокомбинат", ПУП "Калинковичский молочный комбинат", ОАО "Лидский МКК", ОАО "Бабушкина крынка". Из Приморского края в Беларусь ввозили рыбу и рыбопродукты.-0-