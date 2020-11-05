Беларусь готова расширить ассортимент поставляемых в Китай товаров - Брыло

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова расширить ассортимент поставляемых в Китай товаров. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло на открытии национальной экспозиции на Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, передает корреспондент БЕЛТА.

"За 9 месяцев 2020 года экспорт белорусского продовольствия в Китай составил почти $187 млн, что 2,3 раза выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Растут поставки в Китай белорусской мясной и молочной продукции, которую, мы надеемся, уже по достоинству оценили китайские потребители. Мы готовы расширить ассортимент поставляемых товаров и предложить китайским потребителям высококачественные сыры, масло, йогурты, цельномолочную, мясную и другую продукцию. Сейчас в Беларуси производится свыше 500 видов мясных продуктов и свыше 1,5 тыс. видов молочных продуктов", - отметил замминистра.

Игорь Брыло высказал мнение, что это мероприятие позволит представителям двух стран лучше узнать друг друга, оценить качество производимой в Беларуси продукции и обсудить варианты взаимовыгодного сотрудничества. "Это не только позволит выйти на заключение контрактов по взаимным поставкам сельскохозяйственной продукции, но и проработать варианты инвестиционного сотрудничества и участия в совместных предприятиях на территории Китая и Беларуси", - подчеркнул он.

"На виртуальной белорусской национальной экспозиции мы приглашаем китайских партнеров ознакомиться лишь с некоторыми образцами продукции нашей страны, а также обсудить возможности поставки этих продуктов в Китай. Надеюсь, что участники и гости нашей экспозиции смогут провести конструктивные переговоры, что расширит кооперационные связи между белорусскими и китайскими партнерами", - отметил заместитель министра.-0-

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