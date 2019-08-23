Беларусь готова реализовать максимум проектов с Грузией, чтобы достичь поставленных целей - Макей

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова реализовать максимум проектов с Грузией, чтобы достичь поставленных целей. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что от цели достичь товарооборота в $200 млн Беларусь и Грузия не отказываются, несмотря на то, что торговля товарами в этом году просела на несколько процентов. "Думаю, по итогам года мы преодолеем эту негативную тенденцию. От цели мы не отказываемся, - сказал Владимир Макей. - Мы готовы реализовать максимальное количество проектов, которые позволят выйти на тот рубеж, который установлен".

По его словам, сейчас страны прорабатывают несколько проектов. Они будут обсуждаться во время встреч премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе. Если все намеченные планы удастся реализовать, страны существенно прибавят в торговле, добавил министр.

"Надо учитывать, что, к сожалению, экономическая ситуация в Грузии в связи с введением ограничений со стороны Российской Федерации немного ухудшилась. Поэтому есть определенные экономические проблемы. Но думаю, что грузинская сторона справится с этим вопросом", - добавил Владимир Макей.

Товарооборот между Беларусью и Грузией за первое полугодие составил $37 млн, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белорусский экспорт просел на 12,7% до $25,4 млн, однако сальдо для страны сложилось положительное в размере $13,8 млн.

Основу белорусских поставок в этом году сформировали синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарства, электрические трансформаторы, провода и кабели. Из Грузии импортировались минеральная вода, крепкие спиртные напитки, виноградные вина, орехи, нефтепродукты.

В Беларуси работают 17 предприятий с грузинским капиталом, в Грузии - более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Тбилиси и Батуми открыты два мебельных салона с продукцией "Пинскдрева", а также 10 магазинов белорусского продовольствия. Весной прошлого года в Тбилиси открылось сборочное производство могилевских лифтов, а в Батуми с марта этого года выпускают тракторы малой мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.-0-