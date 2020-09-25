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25 сентября 2020, 14:57

Беларусь готова участвовать в тендерах на поставки техники в Иркутскую область - Головченко

Во время встречи
Во время встречи

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова участвовать в тендерах на поставки техники в Иркутскую область России. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с губернатором Иркутской области России Игорем Кобзевым, передает корреспондент БЕЛТА.

Роман Головченко и Игорь Кобзев
Роман Головченко и Игорь Кобзев

Для Беларуси в первую очередь интересно сотрудничество в промышленной сфере, в частности поставка транспортных средств и оборудования. "Мы готовы на равных с другими производителями участвовать в тендерах на поставку грузовой, лесной, пассажирской, коммунальной, дорожно-строительной техники для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Иркутской области. Тем более что опыт такой есть", - сказал Роман Головченко.

Кроме того, премьер-министр считает перспективным сотрудничество в лесной отрасли, в сфере охраны окружающей среды и природных ресурсов, в переработке коммунальных отходов и обеспечении населения чистой питьевой водой.

Игорь Кобзев
Игорь Кобзев

Беларусь также готова нарастить экспорт продовольственных товаров в Иркутскую область.

По мнению Романа Головченко, у Беларуси и Иркутской области создана вся инфраструктура для развития отношений. "Есть соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве, есть рабочая группа, которую возглавляет с белорусской стороны губернатор Брестской области. И с 2016 года, когда было заключено это соглашение, мы наблюдаем достаточно устойчивый рост товарооборота со скромных $70 млн в 2016 году до рекордных $284 млн в 2019-м", - сказал глава белорусского правительства.

Вместе с тем он считает, что это далеко не предел. "Понятно, что в этом году мы, наверное, успехами не сможем похвалиться в силу всем известных обстоятельств. Тем не менее, упущенное не по нашей вине надо наверстывать и задействовать все резервы, которые имеются", - полагает премьер-министр.

Роман Головченко считает важным укрепление белорусско-российских отношений. "Особенно в непростой период, когда обе наши страны сталкиваются с массированным внешним давлением и попытками научить нас, как жить, как строить свою экономику, политическую систему, затащить нас под какие-то шаблоны, которые не принимаются нашими народами", - отметил руководитель правительства.

Роман Головченко
Роман Головченко

"Иркутская область для Беларуси - надежный и проверенный партнер. Как сегодня подчеркнул Президент Беларуси, надо встряхнуться для того, чтобы мобилизоваться и, несмотря на определенную географическую отдаленность, использовать ресурсы и резервы, которые имеются в сотрудничестве", - добавил Роман Головченко.-0-

Фото Андрея Покумейко

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