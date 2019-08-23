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23 августа 2019, 17:07

Беларусь хочет поставлять в Грузию вагоны метро

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прорабатывает вопрос поставки в Грузию пассажирских автобусов, электробусов, вагонов метро. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас сегодня по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из перспективных направлений является расширение поставок в Грузию белорусской пассажирской техники. У нас есть весьма успешный опыт поставок в 2016-2017 годах поездов "Штадлер" для Грузинской железной дороги, сборка которых производится в Беларуси. Мы прорабатываем вопрос о поставках в Грузию пассажирских автобусов, электробусов, вагонов метро. Рассчитываем на содействие и поддержку правительства Грузии в данном вопросе", - сказал Сергей Румас.

Сегодня на встрече достигнута договоренность развивать промышленную и сельскохозяйственную кооперацию. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: в Тбилиси открыто сборочное производство белорусских лифтов, в Батуми заработало сборочное производство тракторов малой мощности Belarus. В Грузии начата фасовка белорусских лекарств. Кроме того, уже есть договоренность организовать в Беларуси фасовку грузинского чая.

Завтра откроется первый торговый дом Грузии в Беларуси, где будет представлен широкий ассортимент продовольственной продукции. "Надеюсь, что это только начало и фирменные грузинские магазины будут и далее появляться в Беларуси", - отметил Сергей Румас.

Страны активно взаимодействуют в агропромышленном комплексе. В прошлом году для фермерских хозяйств Грузии были поставлены первые 30 зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш". Завершены испытания в почвенно-климатических условиях Грузии белорусских картофелекопалок.

Кроме того, реализуются проекты в области образования и здравоохранения. Среди знаковых проектов - участие белорусских специалистов в запуске грузинской программы трансплантации печени.

Глава белорусского правительства выразил надежду, что список совместных проектов и далее будет расширяться.-0-

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