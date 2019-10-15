Беларусь и Архангельская область подтвердили готовность к углублению производственной кооперации

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня во время визита в Архангельскую область встретился с губернатором этого российского региона Игорем Орловым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию объемов товарооборота, углублению производственно-кооперационных связей, а также принятию эффективных механизмов поддержки и стимулирования торгово-экономических отношений Беларуси и Архангельской области", - отметили в пресс-службе.

Белорусская делегация посетила ООО "Архтрансавто". "Были рассмотрены вопросы поставок пассажирской техники в регион, - рассказали в посольстве. - Собеседники высказались за дальнейшее сотрудничество с ОАО "Минский автомобильный завод" в вопросах организации профильного технического сервиса белорусской техники и модернизации парка пассажирской техники российского региона".

Накануне в Архангельск из Минска прибыли два новых автобуса МАЗ-103. Они отличаются большей вместимостью салона и будут задействованы на центральных городских маршрутах. Передача автобусов проходила при участии белорусской делегации.

"Состоялись также переговоры с руководством АО "Архангельский опытный водорослевый комбинат" и АО "Архангельский траловый флот" - перспективными предприятиями Архангельска, вызывающими интерес в плане налаживания взаимовыгодных экономических отношений, - добавили в дипмиссии. - Стороны рассмотрели вопросы текущего взаимодействия белорусских хозяйствующих субъектов с архангельским бизнес-сообществом, а также перспективные направления сотрудничества по взаимным поставкам продукции".-0-