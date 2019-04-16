Беларусь и Армения наметили шаги для активизации торгово-экономического сотрудничества

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Армения наметили шаги для дальнейшей активизации торгово-экономического сотрудничества. Состояние и перспективы двустороннего взаимодействия обсуждались на встрече посла Беларуси в Армении Игоря Назарука с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси.

"В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, взаимодействия в рамках интеграционных объединений. Состоялся обмен мнениями относительно региональной безопасности. Особое внимание сторонами уделено состоянию и перспективам расширения белорусско-армянского торгово-экономического сотрудничества", - отметили в посольстве.

В частности, Игорь Назарук и Никол Пашинян предметно обсудили темы промышленной кооперации, реализации совместных проектов, развития транспорта и сельского хозяйства, взаимодействия в области высоких технологий, а также подготовки и переподготовки кадров. "Намечены шаги, обеспечивающие дальнейшую активизацию взаимодействия по указанным направлениям", - подчеркнули в посольстве.

Примером успешного взаимодействия в торгово-экономической сфере можно считать открытие в апреле в центре Еревана армяно-белорусского торгового дома "Ар-Бе". Игорь Назарук уверен, что появление в армянской столице еще одного специализированного магазина, торгующего исключительно белорусской продукцией, позволит гражданам Армении лучше узнать экономический потенциал Беларуси, что будет способствовать развитию двусторонних отношений между странами.

Встреча посла с премьер-министром Армении была организована по инициативе белорусской стороны. Стороны, в частности, обсудили подготовку к проведению Дней культуры Беларуси в Армении в мае 2019 года, а также участие высших должностных лиц Армении в церемониях открытия и закрытия II Европейских игр в Минске.-0-