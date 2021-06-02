Беларусь и Азербайджан договорились о расширении номенклатуры поставляемых сельхозтоваров

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Азербайджан договорились о расширении номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Об этом шла речь на рабочей встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с министром сельского хозяйства Азербайджана Инамом Керимовым и председателем агентства по продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Минсельхозпрода.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений между двумя странами, в частности наращивание взаимного товарооборота, расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Также участники переговоров рассмотрели возможность взаимодействия в области идентификации животноводства, ветеринарного контроля, растениеводства, племенного животноводства, аграрного образования и научного потенциала.

Во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

Азербайджанская делегация посетила 31-ю международную специализированную выставку "Белагро", которая проходит с 1 по 5 июня на территории выставочного центра Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень". Сегодня в планах - посетить Несвижский район Минской области для ознакомления со строительством объектов социально-культурной сферы в агрогородках.-0-

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