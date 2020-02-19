19 февраля, Каир /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет могут приступить к созданию беспилотников уже в этом году, сообщил журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович в кулуарах президентских переговоров в Каире, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть серьезные технологические ниши, по которым можно работать. В частности ожидаем, что будет заметное и быстрое движение по производству беспилотников, которые разработаны в нашей стране", - рассказал Владимир Улахович.

По его словам, если все сложится, совместное производство заработает уже в этом году.-0-