Беларусь и Египет расширяют сотрудничество в стандартизации

21 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Госстандарт и Египетская организация по стандартизации и качеству обсудили направления развития сотрудничества. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета по итогам встречи председателя Госстандарта Валентина Татарицкого и председателя Египетской организации по стандартизации и качеству Ашрафа Исмаила Афифи во время делового форума в Каире.

"Стороны обсудили проект плана мероприятий по реализации меморандума по сотрудничеству в области стандартизации и информационной поддержки, подписанного 18 июня 2019 года. В нем предусматривается обмен информацией о законодательных актах (в части технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия), а также каталогами, информационными указателями стандартов, - отметили в пресс-службе. - Планируется организация обучающих семинаров, тренингов, экспертных визитов".

Стороны договорились о подписании плана мероприятий во второй половине 2020 года во время визита египетских коллег в Беларусь. На переговорах было одобрено предложение о заключении соглашения между Египетской организацией по стандартизации и качеству с Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации (БелГИСС) о сотрудничестве по воспроизведению и распространению национальных стандартов.

На белорусско-египетском деловом форуме Валентин Татарицкий выступил с презентацией "Доступ продукции на рынок государств - членов Евразийского экономического союза и Беларуси". Он отметил, что Беларусью совместно с партнерами по ЕАЭС предприняты значительные усилия по выстраиванию единой системы технического регулирования. Уже принято 48 единых технических регламентов ЕАЭС, 43 из которых вступили в силу. Требования технических регламентов распространяются на продукцию машиностроения, электротехники, легкой, пищевой, химической промышленности и т.д. В разработке находится еще 12 новых документов. При соответствии продукции требованиям технических регламентов выдаются единые сертификаты соответствия, декларации, имеющие право прямого хождения на территории всех государств ЕАЭС.-0-