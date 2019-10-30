Беларусь и Франция планируют в начале 2020 года подписать межправсоглашение о воздушном сообщении

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Франция в начале 2020 года планируют подписать межправительственное соглашение о воздушном сообщении. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

Накануне, 29 октября, руководитель ведомства встретился в Минске с послом Франции в Беларуси Дидье Канессом. Стороны констатировали высокий уровень двустороннего сотрудничества в гражданской авиации. "Мы договорились, что в начале января (возможно) авиационная администрация Франции прибудет с официальным визитом в Беларусь, где уже будет (проходить - прим. БЕЛТА) процедура подписания этого соглашения. Пока же мы будем отрабатывать этот вопрос на уровне экспертов", - сказал Артем Сикорский.

Он отметил, что до сих пор страны лишь обменивались меморандумами о взаимопонимании.

Как пояснил руководитель департамента, планируемое к подписанию межправсоглашение будет в том числе регулировать направления полетов между странами и регламентировать назначенных перевозчиков.

Артем Сикорский не исключает, что документ будет способствовать расширению маршрутной сети между Беларусью и Францией. Сегодня же, по его словам, прямое сообщение между двумя странами представлено рейсами Минск - Париж и Минск - Ницца.-0-