14 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь и "Газпром" подписали протокол о порядке формирования цен на газ на 2020 год. Информация об этом размещена на сайте российского газового концерна, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась встреча посла Беларуси в России Владимира Семашко, министра энергетики Беларуси Виктора Каранкевича и председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера. Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в газовой сфере.

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси, в соответствии с которым определен порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2020 году", - говорится в сообщении. -0-