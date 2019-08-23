23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Грузия рассчитывают выйти на товарооборот $200 млн. Об этом сегодня шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Страны имеют большие возможности в торговле друг с другом как товарами, так и услугами. Цифра, которая обсуждается - $200 млн, это ближайшая задача. С другой стороны, она тоже не является каким-то пределом или непреодолимым числом", - сказал Сергей Румас.

По его словам, Беларусь готова развивать с Грузией промышленную и сельскохозяйственную кооперацию. Пилотные проекты в этих сферах уже реализуются. "Беларусь имеет развитое машиностроение, и мы видим, что белорусские предприятия готовы полностью удовлетворить потребности грузинских аграриев в современной технике, навесном оборудовании. Причем мы готовы адаптировать ее (технику. - Прим. БЕЛТА) к условиям горной Грузии", - добавил Сергей Румас. Грузию может заинтересовать и электротранспорт.

"Беларусь выступает за развитие многоплановых отношений с Грузией, которая является для нас не только надежным партнером, но и братским государством", - резюмировал премьер-министр.

В свою очередь Мамука Бахтадзе подчеркнул, что в последние годы отношения Грузии и Беларуси находятся на очень высоком уровне. "Торгово-экономические отношения выходят на новые позиции. Наши цели амбициозные: мы хотим достичь показателя по товарообороту $200 млн", - сказал он. Премьер-министр Грузии также отметил позитивную динамику развития культурного сотрудничества.

Товарооборот между Беларусью и Грузией за первое полугодие составил $37 млн, снизившись на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белорусский экспорт просел на 12,7% до $25,4 млн, однако сальдо для страны сложилось положительное в размере $13,8 млн. Основу белорусских поставок в этом году сформировали синтетические нити, молоко и молочная продукция, лекарства, электрические трансформаторы, провода и кабели. Из Грузии импортировались минеральная вода, крепкие спиртные напитки, виноградные вина, орехи, нефтепродукты.

В Беларуси работают 17 предприятий с грузинским капиталом, в Грузии - более 20 представительств, дочерних предприятий, субъектов товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских компаний. В Тбилиси и Батуми открыты два мебельных салона с продукцией "Пинскдрева", а также 10 магазинов белорусского продовольствия. Весной прошлого года в Тбилиси открылось сборочное производство могилевских лифтов, а в Батуми с марта этого года выпускают тракторы малой мощности Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов.-0-