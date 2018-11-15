Беларусь и Иркутская область договорились о создании и развитии СП в разных сферах

15 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Иркутская область договорились о создании и развитии совместных предприятий в разных сферах. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал губернатор российского региона Сергей Левченко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, все прежние договоренности о развитии двустороннего сотрудничества успешно реализуются, отмечается значительный рост товарооборота, увеличиваются поставки белорусских товаров на рынок региона, в том числе продуктов питания.

"Сейчас мы уже поднялись на следующую ступень и договорились продолжить наши взаимоотношения с точки зрения усиления работы совместных предприятий на территории Иркутской области. Особенно по тем направлениям, чем богата область. Это лесоперерабатывающий комплекс, машиностроительный, самолетостроение", - заявил Сергей Левченко.

Обсуждалась также совместная работа в АПК, где Беларусь имеет значительный практический опыт. "Договорились о том, что касается сельхозмашиностроения, объектов переработки продукции сельского хозяйства, которую будем совместно развивать на территории Иркутской области", - рассказал губернатор.

По его словам, достигнута договоренность о создании совместного предприятия в области лесозаготовительной техники. "Лесной комплекс - самый сильный в Иркутской области. Нам требуется техника, которая занималась бы и заготовкой, и переработкой леса", - пояснил глава российского региона.

Речь также идет о переработке древесины в конечную продукцию. Сергей Левченко отметил, что просто поставлять сырье, учитывая большую географическую удаленность, с экономической точки зрения не очень рационально - это в значительной степени удорожает конечную продукцию и снижает ее конкурентные преимущества. "Поговорили о том, что будем создавать мебельное производство на основе технологий белорусских компаний, чтобы не возить пиломатериал. И будем перерабатывать на месте, в том числе получая азиатский рынок для такого вида продукции", - сказал губернатор.

В качестве успешного примера кооперации он отметил и уже работающий сборочный завод "Могилевлифтмаш-Усолье", продукция которого востребована в регионе. "Мы создали это предприятие в начале этого года, и уже за такой короткий период времени собрано более 350 лифтов. До конца года еще на треть прибавим. Договорились, что будем расширять (производство. - Прим. БЕЛТА)", - рассказал Сергей Левченко.-0-