Беларусь и Кабардино-Балкария активизируют экономическое сотрудничество

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация во главе с министром информации Владимиром Перцовым посетила Кабардино-Балкарию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт главы этого российского региона.

Визит прошел в рамках реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного между Кабардино-Балкарской Республикой и Беларусью в сентябре прошлого года на VII Форуме регионов Беларуси и России. Наша делегация посетила ряд предприятий региона, где состоялся обмен мнениями по вопросам развития наработанных социально-экономических связей, обозначены основные направления сотрудничества. Также Владимир Перцов провел встречу с главой КБР Казбеком Коковым, затем прошло заседание совместной рабочей группы. По итогам переговоров подписан план мероприятий по реализации соглашения между Кабардино-Балкарской Республикой и Правительством Беларуси.

Открывая заседание, Казбек Коков отметил, что между народами Кабардино-Балкарии и Беларуси на протяжении многих лет сохраняются и развиваются устойчивые дружественные взаимоотношения. "В республике образовано и на сегодняшний день активно функционирует общественное движение белорусов "За единение - "Сябры". Важно, что Беларусь и Кабардино-Балкарию объединяют не только давние традиции дружбы и взаимопомощи, но и многостороннее экономическое партнерство, которое мы намерены еще активней развивать. Уверен, визит наших дорогих гостей, план мероприятий придадут дополнительный импульс дальнейшему расширению сотрудничества, укреплению дружбы и братства между нашими народами, упрочнению Союзного государства", - подчеркнул глава республики.

Владимир Перцов в свою очередь пригласил представителей Кабардино-Балкарии посетить выставку "Белагро". "Взаимный оборот торговли между нашими странами в январе - августе 2021 года сократился на 15,8%. Это произошло вследствие существенного падения белорусского экспорта, что можно объяснить последствиями пандемии. В то же время импорт товаров из Кабардино-Балкарии в Беларусь увеличился на 30,1%. Мне кажется, что и Беларусь обладает достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребности Кабардино-Балкарии", - сказал министр.

Кроме того, в ходе визита белорусской делегации в Кабардино-Балкарию Казбек Коков и Владимир Перцов посетили Чегемский район, где возложили цветы к мемориалу "Вечный огонь славы", почтили память воинов, погибших в Великой Отечественной войне.

"Очень важной составляющей отношений между Россией и Беларусью является период Второй мировой войны, когда наши народы вместе сломали хребет фашизму. У нас общая история и отношения наших народов укреплены политикой Президента Российской Федерации и Президента Республики Беларусь", - подчеркнул Казбек Коков.

Владимир Перцов добавил, что "у нас есть чем гордиться, мы все дети великой войны и победы и будем противостоять попыткам исказить историческую правду. Проезжая по вашей прекрасной республике, мы видели малые и большие памятники, посвященные Великой Отечественной войне, и благодарны, что вы сохраняете память об этом".

Также белорусская делегация побывала в новой школе Чегема, которая была построена по национальному проекту "Образование" и приняла первых учащихся в сентябре этого года. Гости осмотрели здание, отметили качество строительных работ и удобное инфраструктурное обустройство территории учреждения, пообщались с педагогами. Глава республики поделился опытом организации комплексного строительства социально значимых учреждений, которое учитывает не только внутренние работы, но и благоустройство территории, дорожное строительство, освещение. -0-

Фото РИА "Кабардино-Балкария", портала КБР