6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Канада заинтересованы в развитии инвестиционного сотрудничества, бизнес-контактов. Речь об этом шла на встрече заместителя председателя Совета Республики, национального координатора по ЦУР Марианны Щеткиной с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Польше и Беларуси по совместительству Лесли Льюис Скэнлон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Марианна Щеткина

Во время встречи обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Особое внимание уделено возможностям развития контактов между представителями бизнеса двух стран. "Важно, чтобы канадские компании больше знали о Беларуси, условиях инвестиционной деятельности в стране. Это содействовало бы кооперации и совместным проектам", - отметила посол.

Марианна Щеткина в свою очередь подчеркнула, что Беларусь заинтересована в привлечении крупных зарубежных инвесторов, в том числе из Канады. В стране приняты серьезные меры по поддержке предпринимательства и стимулированию деловой активности. "Создаются условия для комфортной работы инвесторов и хотелось бы, чтобы бизнес-контакты между Беларусью и Канадой развивались более динамично. Со своей стороны белорусский парламент готов этому содействовать", - сказала она.

Лесли Льюис Скэнлон

В ходе переговоров речь также шла о возможностях взаимодействия в сфере охраны окружающей среды и защиты лесов, органического земледелия, информационно-коммуникационных технологий, туризма. Обсуждалось и гуманитарное сотрудничество. Беларусь, по словам вице-спикера, благодарна Канаде за поддержку, которую она оказала после аварии на Чернобыльской АЭС. "Канада одной из первых оказала Беларуси помощь, мы это ценим", - напомнила Марианна Щеткина.

Как национальный координатор по ЦУР она проинформировала посла о проводимой в Беларуси работе по достижению целей, готовящейся Национальной стратегии устойчивого развития до 2035 года.

Во время встречи

Стороны отметили особое значение межпарламентского взаимодействия в укреплении двусторонних отношений. "Необходимо в большей степени задействовать потенциал парламентских групп дружбы, пока эта составляющая используется недостаточно эффективно", - добавила заместитель председателя Совета Республики.

По итогам 2018 года товарооборот между странами составил менее $50 млн и заметно сократился к уровню предыдущего года. В белорусскую экономику поступило $6,9 млн канадских инвестиций, в том числе прямых $4,9 млн.-0-

Фото Геннадия Жинкова