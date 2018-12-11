Беларусь и Казахстан намерены усилить промышленную кооперацию

11 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. В промышленной кооперации с Казахстаном есть большие перспективы. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко на мероприятии, приуроченном Дню независимости Казахстана, передает корреспондент БЕЛТА.

Современные мировые тенденции диктуют необходимость поиска новых форм и направлений в экономике. "В контактах с казахстанскими партнерами мы вышли на четкое понимание, что для обеспечения высокого уровня торговли мы должны предпринять активные совместные усилия по всемерному развитию промышленной и сельскохозяйственной кооперации, укреплению инвестиционного сотрудничества, - отметил первый замминистра. - Особый интерес для Беларуси и Казахстана представляет сотрудничество в АПК, машиностроении, пищевой, фармацевтической, легкой промышленности".

В 2017 году Беларусь и Казахстан подписали договор и программу социально-экономического сотрудничества до 2026 года, которые определили стратегические направления взаимодействия. В развитие документа в этом году подписана дорожная карта сотрудничества на 2019-2020 годы. Проделана значительная работа по дальнейшему наращиванию сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Действенным инструментом координации сотрудничества стала межправительственная белорусско-казахстанская комиссия по торгово-экономическому взаимодействию, очередное заседание которой прошло в Минске.

"В результате наших совместных усилий наблюдается положительная динамика двусторонней торговли. Мы ожидаем, что в нынешнем году ее объем превысит $1 млрд", - подчеркнул Андрей Евдоченко.

"Казахстан является для Беларуси по-настоящему братской страной, мы связаны крепкими узами дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, - добавил он. - Государства тесно взаимодействуют на международных площадках, что позволяет продвигать инициативы общемирового значения и находить общие подходы к решению сложных задач современности". Совместно строится Евразийский экономический союз - самое глубокое интеграционное объединение на пространстве СНГ. В мае следующего года в Астане состоится очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета. "Уверен, что будут приложены максимальные усилия, чтобы данное мероприятие стало продуктивным и полезным для активизации интеграционных процессов", - заключил Андрей Евдоченко. -0-