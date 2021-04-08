Беларусь и Китай начали переговоры по соглашению об инвестициях и торговле услугами

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый раунд переговоров по соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китайской Народной Республикой прошел 7 апреля в онлайн-формате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

В заседании приняли участие представители экономических ведомств двух стран, а также Министерства иностранных дел КНР, Государственного комитета по развитию и реформам КНР, Министерства промышленности и информационных технологий КНР, Государственного управления по регулированию рынка КНР.

Стороны подчеркнули стратегический характер соглашения, утвердили техническое задание к переговорам (общие принципы и цели, сферы, организационный механизм взаимодействия). Также обсуждены отдельные вопросы подготовки некоторых глав будущего соглашения, в частности торговлю услугами, инвестиции и защиту прав интеллектуальной собственности.

Для качественной и детальной отработки разделов, требующих наибольшего внимания, согласовано создание трех рабочих групп: по торговле услугами, инвестициям и интеллектуальной собственности, электронной коммерции.

В пресс-службе отметили, что двусторонние отношения с Китаем поступательно укрепляются. Проводимая сторонами работа по выстраиванию торгово-экономических отношений Беларуси и КНР позволила не допустить снижения внешнеторгового оборота товаров и услуг, который по итогам 2020 года превысил $5 млрд. Несмотря на пандемию, обеспечен товарооборот на уровне не ниже пикового значения 2019 года, а внешнеторговый оборот услугами между странами прирос на 16%. Китай является вторым торговым партнером Беларуси (после России).

"Заключение соглашения - одно из важнейших направлений дальнейшего развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Стороны нацелены на активное наращивание сотрудничества с акцентом на инвестиции, сопряжение производственных потенциалов двух стран, увеличение и сбалансированность двусторонней торговли", - подчеркнули в министерстве.-0-