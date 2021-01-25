Беларусь и Китай обсудили перспективы контактов в области торговли услугами

25 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько 25 января встретился с генеральным секретарем Китайской ассоциации по торговле услугами (China Association on Trade in Services, CATIS) Чжуном Цзэюйем. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусской дипломатической миссии в Пекине.

Во время встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в области торговли услугами. Посол Беларуси и руководитель ассоциации достигли договоренностей по сотрудничеству в вопросах развития электронной коммерции, транспорта, логистики, финансов.

Юрий Сенько отметил готовность белорусской стороны активно участвовать в мероприятиях ассоциации, а также подчеркнул значимость современных механизмов сотрудничества, направленных на продвижение экспорта качественной белорусской продукции на китайский рынок. Генеральный секретарь Китайской ассоциации высказал заинтересованность в практической реализации обсужденных на встрече предложений.-0-