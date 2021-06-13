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Экономика
13 июня 2021, 09:41

Беларусь и Китай обсудили поставки льняных и хлопковых полотен белорусского производства

Фото из архива
Фото из архива

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай обсудили поставки льняных и хлопковых полотен белорусского производства. Об этом шла речь во время онлайн-переговоров белорусских и китайских предприятий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Гродненского отделения БелТПП.

С белорусской стороны участие в мероприятии приняли руководители ОАО "8 Марта", с китайской - представители инвестиционной компании Zhong Di Investment Management Co. Ltd. "В ходе переговоров участники обсудили возможности экспорта льняных и хлопковых полотен белорусского производства в Китай, а также импорта китайского сырья для производства хлопковых тканей. Кроме того, стороны обсудили организацию совместного производства", - говорится в сообщении.

Организатором B2B-переговоров в онлайн-формате с участием деловых кругов Беларуси и Китая выступило Гродненское отделение БелТПП совместно с Республиканской конфедерацией предпринимателей в Китае.-0-

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