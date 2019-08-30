Беларусь и Китай рассматривают возможность проведения инвестфорума в Гонконге

30 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый встретился с директором Офиса правительства специального административного китайского региона Гонконг в Пекине Лян Джоном, сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Китае.

Стороны обсудили направления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Кроме того, речь шла о возможности проведения белорусско-азиатского инвестиционного форума. Как ожидается, он может быть запланирован на конец этого года и состоится в Гонконге.

Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики - один из ведущих финансовых центров Азии и мира. Гонконг расположен на Коулунском полуострове, с запада, юга и востока омываемом Южно-Китайским морем, а также на более чем 260 островах, наиболее крупными среди которых являются Гонконг (местоположение органов верховной власти и финансового центра территории), Лантау и Ламма. На севере Гонконг граничит с особой экономической зоной Шэньчжэнь в составе китайской провинции Гуандун.-0-